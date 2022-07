08:47

Nuovo centro di customer service a Milano, estensione degli orari di apertura del servizio clienti e ricerca di nuove opzioni per assistere i passeggeri nel corso dell’alta stagione estiva. Sono queste le mosse di easyJet in Italia, che punta al miglioramento della qualità del servizio con un team da 40 operatori per implementare l’assistenza dedicata.

“Nelle settimane passate abbiamo consolidato il nostro programma di voli per i restanti mesi della stagione estiva – ha detto il country manager Lorenzo Lagorio (nella foto) -, garantendo comunque alla maggior parte dei nostri clienti la riprotezione su voli alternativi. Abbiamo preso questa decisione proprio con l’obiettivo di evitare disagi e cancellazioni all’ultimo minuto e garantire maggiore tranquillità a chi oggi prenota un volo easyJet per le proprie vacanze”.



Il nuovo centro, operativo a partire da oggi e situato all’interno del Centro Polifunzionale Torri Bianche di Vimercate, è stato progettato in collaborazione con Webhelp.