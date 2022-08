Heathrow ancora in difficoltà, British Airways taglia altri 10mila voli

11:50

La sospensione della vendita di biglietti per i voli a corto raggio non è bastata a risolvere i problemi di British Airways all’aeroporto di Heathrow, che continua a essere in grave difficoltà nella gestione dell'enorme flusso di passeggeri a causa soprattutto della carenza di personale.

Per questo il vettore si è visto costretto ad annunciare il taglio di circa 10mila voli a corto raggio da e per lo scalo londinese tra la fine di ottobre e marzo 2023.

Una sforbiciata pesante che, come riporta tg24.sky.it,, si aggiunge ai 629 voli cancellati sino a ottobre, tra cui anche alcuni a lunga percorrenza.