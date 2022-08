Etihad rafforza l'impegno su New York, aumentano i voli da Abu Dhabi

09:04

Nei prossimi mesi Etihad Airways implementerà il servizio verso lo scalo di New York-Jfk. A partire dal 15 novembre, infatti, il vettore emiratino aggiungerà altri quattro voli a settimana diretti da Abu Dhabi, operati a bordo di un Boeing 787-9 Dreamliner. Rimarranno in essere i giornalieri già parte dell'attuale programmazione (effettuati con un Airbus A350), per un totale di 11 connessioni settimanali.

Come riporta breakingtravelnews.com, contando anche le rotte verso Chicago e Washington, durante la stagione invernale Etihad metterà a disposizione ben 25 voli a settimana verso gli Stati Uniti.

Gaia Guarino