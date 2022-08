Air Europa rinnova la flotta: in arrivo cinque B787 Dreamliner e dieci B737 Max

11:36

Air Europa avvia il processo di modernizzazione e uniformazione della propria flotta grazie a un accordo congiunto con Boeing, AerCap e Avalon. Oggetto del piano i modelli 787 Dreamliner e i 737 Max.

Nel dettaglio, grazie all’intesa con AerCap il vettore spagnolo incorporerà a partire dal 2024 e fino al 2026 cinque aerei per il lungo raggio e dieci per il corto medio raggio.



“Con questa operazione Air Europa – si legge in una nota della compagnia - riconferma la volontà, già tracciata da tempo, di voler perseguire la massima sostenibilità e redditività, in linea con le richieste del mercato e della società. Nel corso del 2022, Air Europa ha ampliato la sua flotta attorno coi modelli Boeing per rispondere al notevole aumento della domanda di posti e alla riattivazione del settore dopo la pandemia”.