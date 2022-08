Air Europa: Iag esercita l'opzione e converte il prestito da 100 milioni nel 20% delle quote

15:22

Iag, il gruppo che controlla British Airways, Vueling, Iberia e Aer Lingus, entra ufficialmente nell’azionariato di Air Europa con una quota pari al 20 per cento.

Viene quindi esercitata l’opzione di convertire in azioni il prestito da 100 milioni di euro che era stato dato dal gruppo lo scorso mese di marzo dopo l’accordo con Globalia. Resta ora da vedere se Iag riprenderà il discorso per l’acquisizione di Air Europa, interrotto nel 2020 dopo l’esplosione della pandemia e i vincoli messi da parte dell’Unione europea.



Un progetto che al momento non sembra essere caldeggiato da Globalia, che appare ora intenzionato a rimanere al timone di controllo della propria compagnia.