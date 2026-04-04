Turkish Airlines lancia i voli su Timișoara

Turkish Airlines ha inaugurato oggi i voli per Timișoara. Si tratta della quarta destinazione in Romania per la compagnia aerea dopo Bucarest, Cluj-Napoca e Costanza. Salgono così a 47 i voli settimanali del vettore sul Paese, considerate le cinque frequenze settimanali sulla nuova meta.

“La Romania continua a essere uno dei mercati strategicamente più importanti per Turkish Airlines nell’Europa orientale - ha commentato Bilal Ekşi, ceo di Turkish Airlines -. Il lancio dei voli per Timișoara estende la nostra presenza a una quarta città del Paese, offrendo ai nostri ospiti maggiori opzioni di viaggio e rafforzando al contempo l’accesso alla nostra impareggiabile rete globale con hub a Istanbul. Riteniamo che questa nuova rotta contribuirà allo sviluppo sia dell’attività commerciale sia di quella turistica nella regione”.