Kenya Airways potenzia i voli tra Nairobi e Antananarivo

21:00

Si amplia l’operativo di Kenya Airways da Nairobi. A partire dal 2 ottobre la compagnia aerea aumenterà le frequenze su Antananarivo.



Il vettore arriverà così a operare 7 collegamenti a settimana sulla destinazione, garantendo maggiore flessibilità sulla rotta.

Sul piano commerciale, dallo scorso primo luglio, Ndc (New Distribution Capability) è diventato il canale preferenziale di vendita della compagnia aerea, che ha deciso di applicare una fee a tutte le prenotazioni effettuate via Gds.



Per utilizzare la nuova piattaforma, le adv dovranno accedere alla sezione dedicata sul portale del vettore ed effettuare la registrazione.