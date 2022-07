Kenya Airways punta su Ndc: una fee per le prenotazioni via Gds

14:01

Kenya Airways passa a Ndc. Lo scorso primo luglio il vettore ha presentato la nuova piattaforma, su cui sono ora disponibili tutti i servizi e le offerte della compagnia.

New Distribution Capability diventa quindi il canale preferenziale di vendita, mentre una tassa sarà applicata alle prenotazioni via Gds.



Secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea in una nota, infatti, alle agenzie di viaggi che continueranno ad accedere ai contenuti di Kenya Airways attraverso i Gds sarà applicata una fee.



Per utilizzare la nuova piattaforma, le adv dovranno accedere alla sezione dedicata sul portale del vettore ed effettuare la registrazione.