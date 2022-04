Kenya Airways aumenta le frequenze sull’Europa. Le opzioni per il mercato italiano

09:21

Kenya Airways aumenta l’impegno sull’Europa con un incremento delle frequenze nel corso della stagione estiva su Londra e su Amsterdam. Nel dettaglio il vettore aggiungerà un volo al lunedì su Heathrow, dove è già prevista una programmazione giornaliera e ci sarà un volo aggiuntivo nella stessa giornata anche sullo scalo olandese. Invariato invece lo schedule su Parigi, con 6 frequenze alla settimana.

“Gli avvicinamenti dall'Italia ad Amsterdam e Parigi sono effettuati in partnership con Ita, Air France e Klm – spiega la compagnia in una nota -. Kenya Airways offre inoltre comode coincidenze da Nairobi per Mombasa, Johannesburg, Zanzibar, Seychelles e Mauritius, collegando 42 destinazioni in tutto il mondo – 35 delle quali in Africa – e trasportando annualmente più di quattro milioni di passeggeri”.