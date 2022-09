Cina, ok definitivo al C919. Parte la sfida a Boeing e Airbus

08:47

La Cina entra ufficialmente nel mercato degli aerei per l’aviazione civile con la certificazione del Comac C919 e punta ora a intaccare il duopolio Boeing-Airbus. Il via libera definitivo al modello è avvenuto nella giornata di ieri con una cerimonia ufficiale alla presenza del premier Xi Jinping, a testimonianza di quanto il Paese conti in maniera particolare su questo business.

L’ingresso in attività del primo esemplare dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno e l’aereo porterà la livrea di China Eastern. Numerose comunque le compagnie che hanno effettuato ordini per il velivolo, con Hainan e China Airlines tra tutti.



Tra gli estimatori del C919 figura anche Michael O’Leary e la sua Ryanair, che ne hanno sostenuto la produzione alla ricerca di alternative a Boeing e Airbus. Tuttavia, si legge su Simpleflying, il prezzo finale fissato dal costruttore si avvicinerebbe di molto ai rivali, rendendo meno attrattivo l’aereo.