11:34

La platea di TTG Travel Experience ha segnato il debutto sul mercato italiano di Eleanore Tramus, da poco nominata general manager di Air France-Klm per i Paesi dell'East Mediterranean, che oltre all'Italia comprendono anche Malta, Albania, Grecia, Cipro, Turchia e Israele. Insieme al direttore commerciale Wouter Gregorovitch ha incontrato la stampa trade per illustrare i piani per l'inverno del gruppo, che mantiene alto l'impegno sulla Penisola, mentre a livello generale punta a un aumento dell'offerta per tornare progressivamente ai livelli pre pandemia.

"Siamo ormai molto vicini ai livelli del 2019 - ha sottolineato la manager - e per la stagione invernale abbiamo deciso di incrementare l'offerta su alcune direttrici". Per quanto riguarda il vettore francese l'operativo prevede un totale di 171 rotte con 5 new entry rispetto alla winter dello scorso anno: una di queste riguarda il lungo raggio con l'aggiunta dell'aeroporto Newark per i voli su New York, mentre in Europa debutteranno le rotte su Salisburgo e Innsbruck, insieme a Kittilä in Finlandia e Tromsø in Norvegia. Tornando invece al lungo raggio Air France ripristinerà anche i collegamenti su Città del Capo e Tokyo Haneda.



Quattro anche le new entry europee in casa Klm, che attiverà le rotte su Nantes in Francia, Rovaniemi in Finlandia, Aarhus in Danimarca e Katowice in Polonia. Sul lungo raggio, invece, si registra il prolungamento in inverno di un'altra novità della scorsa estate, Austin, a conferma dell'ottimo momento della domanda sugli Stati Uniti. Allargando a tutto il Nord America nell'inverno Klm servirà un totale di 19 destinazioni, con una crescita dell'11 per cento dei posti offerti.