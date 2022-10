JetBlue: a breve una seconda destinazione europea per il vettore Usa

13:08

Per ora solo poco più di un teaser, per alimentare la curiosità del mercato, ma comunque quanto basta per confermare che l’ingresso di JetBlue nel mercato dei voli transatlantici tra Europa e Stati Uniti non è stato un fuoco di paglia e che, nonostante l’affollamento di collegamenti, sembrano ancora esserci spazi per alcune novità.

Durante l’ultima edizione di World Routes a Las Vegas, Eric Friedman, director of route planning, ha confermato che i tempi sono ormai maturi per svelare quale sarà la seconda destinazione europea della compagnia Usa, con un volo che si presume in partenza da New York.



A determinare la rottura degli indugi le opportunità che verranno offerte dall’arrivo dei tanto attesi A321xlr, secondo quanto riportato da Simpleflying. Attualmente la compagnia vola su Londra da New York e Boston.