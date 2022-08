JetBlue, nuova rotta transatlantica: lanciato il volo su Boston

12:55

JetBlue continua a crescere sul lungo raggio. La compagnia ha lanciato un nuovo collegamento da Gatwick verso Boston, arrivando così a offrire cinque voli giornalieri tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Come riporta ttgmedia.com il nuovo collegamento ha debuttato ieri, 4 agosto. Il volo si è andato ad aggiungere ai collegamenti su New York da Gatwick e Heathrow.



Il prossimo 20 settembre, inoltre, Boston sarà collegata anche con Heathrow, mentre il Gatwick-New York debutterà il 29 ottobre.



La decisione è arrivata anche sulla scorta dei risultati dei precedenti voli verso gli States: il collegamento sulla Grande Mela da Londra è stato definito dall'a.d. di Jet Blue Robin Hayes come "un incredibile successo".