Partito il restyling della flotta di Emirates, 120 gli aerei coinvolti

15:56

Ha preso il via il programma che porterà all’ammodernamento di ben 120 aeromobili, fra le quali 67 A380, della flotta Emirates, che prevede l’aggiornamento della cabina e l’installazione dei sedili nella premium economy. Il processo avrà una durata di due anni e comporterà un investimento multimiliardario da parte della compagnia di Dubai.

“Oltre ad assumere 190 nuovi dipendenti per il progetto – spiega la compagnia in una nota -, Emirates si è anche impegnata a collaborare con 62 partner e fornitori chiave che hanno assunto centinaia di mani esperte per il programma di ammodernamento di aeromobili più famoso nel mondo dell’aviazione commerciale moderna”.



Per il primo velivolo coinvolto nei prossimi 16 giorni, 24 ore su 24, team di ingegneri e tecnici smonteranno l'intero abitacolo dell'A380 e lo rimetteranno insieme in una sequenza accuratamente pianificata e testata.