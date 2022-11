10:55

I prezzi dei biglietti aerei non caleranno molto presto. Ad affermarlo è Tim Clark (nella foto), presidente di Emirates.

Il numero uno del vettore ha anche sottolineato che la tendenza ai voli premium proseguirà ancora. I motivi di entrambi i trend sono, come sottolinea ttgmedia.com, sono quelli già noti al mercato: la crescita della domanda cui l'offerta non riesce a tenere testa.



Secondo Tim Clark, molte compagnie non sono pronte per il pieno ritorno all'operatività (ovvero per la ripresa dei livelli pre-pandemia) e inoltre diversi vettori sarebbero restii all'acquisto di nuovi aerei, per questioni di rischio finanziario.



Tutto questo, conclude il manager, porta a una sospensione dell'aumento della capacità. Il che comporta un incremento dei prezzi.



Inoltre Clark ha sottolineato che non sarebbe "scusabile" che gli aeroporti chiedessero ai vettori di limitare le operazioni anche per quest'inverno, come accaduto nella scorsa estate.