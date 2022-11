Ryanair, nell’estate 2023 un volo da Cagliari a Göteborg

08:47

Dal 28 marzo 2023 l’aeroporto di Cagliari sarà collegato per la prima volta a Göteborg. Lo ha annunciato Sogaer, società che gestisce lo scalo sardo.

Ad attivare la rotta sarà Ryanair, che opererà con una frequenza bisettimanale, il martedì e il sabato.



“Con estremo piacere anticipiamo una delle novità del network operato da Ryanair nella prossima stagione summer - commenta in una nota David Crognaletti, direttore commerciale Sogaer -. Il nuovo volo per Göteborg, già in vendita, rappresenta un importante passo verso l’ampliamento delle destinazioni nel mercato nordeuropeo. Con questo collegamento il numero di città raggiungibili con voli diretti Ryanair dalla base di Cagliari continua a crescere, così come il numero totale delle destinazioni internazionali”.