Ryanair, O’Leary: “Dialoghi in corso per aprire voli in Egitto e Libia”

15:04

L’Egitto e la Libia continuano a essere nel mirino di Ryanair come prossimi mercati da esplorare per espandere la propria rete di collegamenti. Lo ha confermato il ceo Michael O’Leary nel corso di un evento Eurocontrol, confermando quanto già anticipato nel corso di una conferenza stampa nello scorso mese di settembre a Milano rispondendo a una domanda di TTG Italia.

Nessun dettaglio al momento, se non che il dialogo con le autorità è in corso e che l’obiettivo è allargare la propria rete in vista dell’arrivo dei nuovi aeromobili previsto per il prossimo anno. Nel corso dell’evento a Milano il top manager aveva spiegato che per quanto riguarda la Libia il percorso appariva in uno stadio più avanzato, mentre sul fronte egiziano c’erano diversi punti ancora da chiarire ed esisteva un problema di tariffe aeroportuali considerate troppo alte per una low cost.