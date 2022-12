08:03

Sembra farsi sempre più remota l’ipotesi di un coinvolgimento delle Ferrovie dello Stato nella privatizzazione di Ita Airways. Se da una parte l’idea non era stata vista di buon occhio da Lufthansa, sempre più intenzionata ad avere il pieno controllo della gestione nel caso di un via libera all’offerta, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dall’altra anche in casa Fs arriva un ‘no, grazie’.

"Non gestiamo vettori"

Secondo quanto riportato da Teleborsa, l’a.d. del Gruppo Fs Italiane Luigi Ferraris ha evidenziato che quelle della società sono competenze per gestire i treni, mentre al trasporto aereo “si guarda con attenzione in ottica commerciale”, come avvenuto per l’accordo con Aeroporti di Roma.



Secondo il manager è corretto e necessario che tutti gli attori del trasporto ormai debbano parlarsi “però la gestione è diversa ed è evidente che le competenze per gestire una compagnia aerea non ce le abbiamo, facciamo un altro mestiere”, ha concluso.