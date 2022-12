Ita Airways: si allontana l’ipotesi del coinvolgimento di Ferrovie dello Stato

11:06

Lufthansa non vedrebbe di buon occhio un coinvolgimento di Ferrovie dello Stato nell’azionariato di Ita Airways. Questa l'opinione riportata da Ferrovie.info che riprende un articolo de La Repubblica nel quale si spiega che "pur rispettando la nostra società ferroviaria, i tedeschi propendono per un patto solo commerciale" come è avvenuto in Germania con Deutsche Bahn, a inizio luglio.

"In concreto – si legge sul quotidiano - un patto commerciale porterebbe come primissimo atto all'emissione di un biglietto unico per chi viaggia prima in aereo e poi in treno, o viceversa". Ma i tedeschi sembrerebbero non gradire particolarmente Ferrovie dello Stato nel capitale di Ita in quanto il treno ad alta velocità "rappresenterebbe un concorrente diretto dell’aereo, nello scenario italiano, più che un utile alleato".



Secondo il quotidiano, "Lufthansa punta a conquistare Ita Airways in due tappe. Ne prenderebbe una quota di minoranza oggi e una seconda quota, eventualmente, nei prossimi anni". Ma da subito i tedeschi di Lufthansa vogliono dirigere la nostra compagnia aerea "grazie ai patti parasociali blindati che firmerebbero con il ministero dell’Economia".



In tal senso, tuttavia, "perde sempre più quota l’ipotesi di un coinvolgimento di Ferrovie dello Stato nell’azionariato della nuova Ita. I tedeschi non sono convinti".