Bocciata in aula la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Santanchè

Un totale di 213 voti contrari, 121 favorevoli e 3 astenuti. Questa la conta finale della mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle nei confronti del ministro del Turismo Daniela Santanchè. L’iniziativa è stata sostenuta dalle opposizioni ma senza Italia Viva e +Europa.

“Le dimissioni? Nessuno me le ha mai chieste”. Così il ministro ha tagliato corto nelle risposte ai cronisti che l’hanno interpellata a margine di un convegno al Museo di Pietrarsa di Napoli.

Il titolare del dicastero infatti non era presente in aula al momento della votazione. “Perché ho da fare - ha motivato, come riporta corriere.it -. Perché per il turismo c’è da fare molto in Italia”.

Già nelle ore precedenti, Santanchè si era dimostrata piuttosto tranquilla riguardo l’esito del voto.