Ischia, le nuove ville del Botania Relais dei Polito

La Famiglia Polito amplia l’offerta di hospitality del Botania Relais & Spa di Forio, nel cuore di Ischia, aggiungendo Costa del Capitano, un’estensione del relais che, su una superficie di oltre 2 ettari, comprende 10 nuove ville private con terrazze, giardini e discesa privata al mare. Le ville, che apriranno insieme al relais il 20 aprile, sono scavate nel tufo, variano dai 65 ai 100 mq e richiamano l’architettura e i colori delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata che si aprono sui giardini, a tutta altezza, per un dialogo costante con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori dei pavimenti in ceramica di Vietri, realizzati da artigiani e gli arredi sono in stile tipico mediterraneo con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali.

Le terrazze private sono allestite con un patio con grandi tavoli in legno naturale e ceramica dipinta a mano e la zona solarium con chaise loungues e doccia all’aperto. Costa del Capitano dispone anche di una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis.

Esperienze personalizzabili

Il ristorante, La Tuga, è guidato dal resident chef Alessandro Iacono e propone ricette a base di pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall’Hortus Saporum del Botania Relais & Spa. Il soggiorno è totalmente personalizzabile, anche grazie al servizio di Conciergerie che può organizzare una cena con menu personalizzato, servita sulla propria terrazza, a cura del resident chef, un trattamento benessere vista mare o una lezione di yoga con insegnante privata, oppure ancora una giornata in barca per scoprire le grotte dell’isola.

Owner e general manager di Botania Relais & Spa e Costa del Capitano è Rita Polito.