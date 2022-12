Eurowings espande le rotte dallo scalo di Praga

13:13

Eurowings sta pianificando un fitto programma per l'estate 2023 in partenza dalla sua base di Praga.

A partire dalla prossima estate, il vettore aggiungerà altre tre rotte e aumenterà le frequenze sui mercati chiave per soddisfare la domanda crescente.

Come riporta Simpleflying, Eurowings ha annunciato l'intenzione di aggiungere voli per Ginevra, Rodi e Corfù.



Anche le destinazioni più popolari oltre a Praga registreranno un aumento delle frequenze. Copenaghen, la rotta più trafficata, sarà ora servita 11 volte alla settimana. Anche la Spagna vedrà aumenti su tutta la linea, con 4 voli settimanali per Malaga e 3 voli settimanali per Alicante. Atene avrà 3 volte a settimana e si volerà a Stoccolma 6 volte a settimana dalla prossima estate in poi. Complessivamente, Eurowings porterà la sua rete a 18 rotte.



Quest'inverno, Eurowings ha registrato una forte domanda di voli per Barcellona, Roma e Stoccolma, dimostrando che la base può supportare il traffico anche in bassa stagione.

In una recente dichiarazione, il ceo Jens Bischof ha celebrato il primo anniversario della base di Praga dicendo: "Praga ed Eurowings testimoniano un binomio vincente. Abbiamo osato fare il passo verso la Repubblica Ceca in una situazione ancora molto incerta, ma sta diventando sempre più chiaro che le persone in tutta Europa ora vogliono viaggiare di nuovo dopo le restrizioni del Coronavirus. Il nostro progetto sta funzionando bene: gli abitanti della Repubblica Ceca vogliono volare a costi contenuti, ma apprezzano anche i nostri servizi aggiuntivi".