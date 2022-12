Liquidazione Ego Airways: la precisazione della compagnia

12:50

Ego Airways prende posizione in riferimento alla licenza di volo. In una nota, il vettore precisa che “in riferimento alla presunta mancata acquisizione da parte di Leone Capital LLC della licenza di volo e del certificato di operatore aereo di Ego Airways per fatti riconducibili alla responsabilità della nostra compagnia, precisiamo che l'acquisizione della compagnia da parte del promissario acquirente - impegnatosi a rilevare le quote della stessa nel corso del 2022 mediante la sottoscrizione di un apposito accorso preliminare - non ha avuto corso stante il mancato tempestivo pagamento del prezzo pattuito e, pertanto, per il mancato avveramento di una condizione sospensiva voluta dalle parti”.

Pubblicità

Tale circostanza “ha avuto quale conseguenza la revoca da parte di Enac delle certificazioni di volo già sospese su richiesta della società in pendenza di trattative con Leone Capital. Per effetto di tale ultimo provvedimento, venute meno le condizioni per la prosecuzione delle attività connesse con l'esercizio dell'impresa, la società con provvedimento del 13 dicembre scorso veniva messa in liquidazione. Sino a quel momento Ego Airways precisa di essersi attivamente adoperata per l'individuazione di soluzioni che consentissero una continuità e operatività aziendale raggiungendo un accordo con la predetta società e da quest'ultima non onorato”.