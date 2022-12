Ita Airways: nel 2023 voli anche su San Francisco e Washington

15:52

Sono in vendita a partire da oggi i biglietti per le nuove rotte verso gli Stati Uniti che verranno effettuati il prossimo anno da Ita Airways verso San Francisco e Washington.

Il collegamento da Fiumicino sulla California opererà dal 1° luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica. Dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 l’operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Il volo su Washington-Dulles dal 2 giugno al 2 luglio 2023 avrà 5 frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica mentre dal 4 luglio al 30 luglio 2023 l’operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 invece l’operativo diventerà giornaliero.



“Siamo partiti con le nostre operazioni di volo solo 14 mesi fa e a novembre 2021 avevamo nel nostro network una sola destinazione intercontinentale, New York, in un momento in cui il trasporto aereo era fermo a causa del contesto pandemico – commenta l’a.d. Fabio Lazzerini -. Oggi abbiamo ben 9 destinazioni intercontinentali nel Nord e Sud America e in Asia e lo sviluppo del 2023 verso Washington e San Francisco, testimonia la nostra crescita”.