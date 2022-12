15:50

Tampone obbligatorio per chi arriva in Italia dalla Cina. Lo ha disposto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il titolare del dicastero ha firmato un'ordinanza che dispone la messa in moto della macchina dei test anti-Covid per contenere la diffusione del virus, dopo la forte ripresa dei contagi nel Paese del Dragone.

"Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia" ha dichiarato il ministro, si legge in una nota pubblicata sul sito del Ministero della Salute.



"La misura - continua Schillaci - si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi”.