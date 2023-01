Ita Airways, pronto il primo A320neo con la livrea azzurra

12:28

Si chiamerà Giacinto Facchetti, terzino e capitano della Nazionale Italiana di calcio, il primo Airbus A320neo con nuova livrea azzurra ad entrare nella flotta Ita Airways.

L’aereo ha appena terminato le operazioni di painting nell’hangar dell’aeroporto di Shannon e proporrà dettagli unici di design come la Zorro mask e le winglets. Da fine gennaio andrà e servire le rotte di medio raggio della compagnia.



Tecnologico ed efficiente, il nuovo Airbus A320neo vanta consumi di carburante ed emissioni di Co2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Consentirà ad Ita Airways di arricchire ulteriormente la sua flotta moderna ed environment-friendly, che entro il 2026 sarà composta per l'80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di Co2. Inoltre, grazie al disegno innovativo della cabina, il nuovo A320neo offrirà ai passeggeri un’esperienza di viaggio di livello, con sedili più moderni e confortevoli.