Colosseo in forte affanno,l’allarme degli operatori:“I biglietti sono introvabili”

Il Colosseo, il più grande monumento italiano con i suoi 22 milioni circa di visitatori annui, è in affanno. A destare preoccupazione questa volta non è la struttura dell’opera, bensì il suo sistema di biglietteria.

Dopo un lungo e travagliato percorso di gara (fatto anche di tanti ricorsi), dallo scorso 1 Maggio il Par.Co, ovvero l’area archeologica romana comprendente il Colosseo, il foro, il Palatino e la Domus Aurea, ha un nuovo gestore. Si è trattato di una doppia novità. Da un lato infatti c’è il CNS, Consorzio Nazionale Servizi con sede a Bologna che subentra al vecchio concessionario (in proroga ormai da diversi anni). Dall’altro si è contestualmente passati da un concessionario ad un gestore global contractor. Nell’idea dell’Ente parco, il servizio sarebbe dovuto migliorare, ma al momento così non è stato. Nei giorni scorsi abbiamo infatti registrato le lamentele di diversi tour operator, proprio per la difficoltà di integrare nuovi biglietti.

“Ai t.o. solo il 30% dei biglietti richiesti”

“Si tratta di un problema reale - ha dichiarato Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio -. Purtroppo dobbiamo però riconoscere una cosa. Durante tutto il percorso di gara abbiamo sempre avuto un dialogo proficuo con il parco archeologico, ma i ritardi avuti hanno fatto sì che il nuovo servizio partisse proprio nel periodo di maggiore presenza turistica a Roma“.

Il CNS, già gestore della biglietteria di altri importanti monumenti nazionali come la Reggia di Venaria, sta forse pagando lo scotto di aver iniziato il primo maggio e non in bassa stagione la gestione del Colosseo. Tra i problemi che si riscontrano c’è infatti, in primis, un call center inadeguato a soddisfare le chiamate degli operatori. “Al momento il nuovo gestore ha confermato ai t.o. solo il 30% dei biglietti richiesti” ha precisato Corbari, che ha aggiunto: “Siamo comunque fiduciosi di risolvere il problema, avendo degli interlocutori pronti ad ascoltarci “.

A tal proposito però, mercoledì 29 maggio ore 16, a Roma, la Fiavet ha convocato un’assemblea in cui si affronterà proprio il tema prenotazioni Colosseo.