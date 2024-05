Italia al 4° posto fra le destinazioni globali di tendenza per i viaggi. Lo dicono i dati del Travel Trends 2024, report del Mastercard Economics Institute, confermando il ruolo del turismo come leva strategica dell'economia italiana.

Lo studio rimarca la solidità del settore travel, evidenziando una vera passione per l’Italia, specialmente da parte degli statunitensi che inseriscono Roma e Milano nella Top 5 delle proprie preferenze. Intramontabili restano le città d'arte come Venezia, Firenze e Napoli, nonché le mete balneari come Catania, Bari, Alghero, Olbia, Brindisi e Palermo.

E tra le 20 destinazioni a maggior crescita dello scontrino medio turistico in Europa, più della metà si trovano nella Penisola.

Si rafforza anche il fenomeno della ‘shoulder season’, con i turisti che per la propria visita scelgono i mesi adiacenti l'alta stagione, supportando così un turismo più sostenibile. Parallelamente, aumenta la lunghezza del soggiorno, con una media di 5,4 giorni a marzo 2024 rispetto ai 2,9 giorni del 2020. In ultimo, continua a crescere la richiesta di esperienze autentiche da vivere sul territorio.



“La grande attrattività dell’Italia nel panorama turistico internazionale e l'offerta turistica di eccellenza rappresentano un asset strategico per il nostro Paese - commenta Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard -. Il turismo dunque è un settore chiave da valorizzare e salvaguardare grazie al costante lavoro sinergico e di collaborazione tra pubblico e privato”.