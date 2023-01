Air Serbia incrementa i voli da Bologna, Roma e Milano

10:29

Dalla prossima programmazione estiva, Air Serbia aumenterà le frequenze dei voli su Bologna, Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Continua il trend positivo della compagnia sul mercato italiano: dalla prossima estate il vettore serbo opererà nuovi voli anche su Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo, oltre al volo su Venezia operativo tutto l'anno.



Da Bologna a Belgrado il collegamento sarà operativo quattro volte alla settimana a partire dal 20 marzo. Da Roma Fiumicino a Belgrado dal 24 aprile ci saranno dodici voli a settimana, mentre da Milano Malpensa a Belgrado i collegamenti settimanali saranno dieci a partire dal 5 giugno.



Grazie a questi voli risulta potenziata la rete che collega l'Italia all'Est Europa con voli via Belgrado verso Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Slovenia, Croazia, Albania, Polonia, Cipro, Grecia, ma anche verso gli Stati Uniti con voli per Chicago e New York e la Cina con volo diretto da Belgrado per Tainjin.