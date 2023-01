Dopo 20 anni di stop riapre l’aeroporto di Swansea in Galles

10:31

Torneranno per la prima volta in 20 anni, la prossima primavera, i voli passeggeri sull'aeroporto di Swansea in Galles.

Lo scalo torna in attività con voli regolari per la prima volta in quasi due decenni: l'ultimo servizio di linea era infatti decollato nel 2004.



La struttura, che si trova nella penisola di Gower, ha annunciato un collegamento con Exeter, ma non ha ancora precisato la compagnia aerea che opererà il volo, come sottolinea travelmole.com.



"Questo è il primo passo di un piano di sviluppo messo a punto da tempo per l'aeroporto", ha precisato lo scalo.