Ripartiti i voli Air India sull'Italia: quattro frequenze alla settimana tra Delhi e Malpensa

14:49

Sono ripartiti i voli di Air India sull’Italia. La compagnia riparte sulla Penisola con un collegamento tra Delhi e Malpensa con quattro frequenze alla settimana e decollo da Milano il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. I voli sono effettuati utilizzando un B787-8 Dreamliner con 238 posti in economy e 18 in business.



“Il ritorno del volo diretto Air India per Delhi nel network di Malpensa - afferma Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea - contribuisce a potenziare la connettività da e per il mercato dell'area asiatica, maggiormente colpita dall'isolamento dovuto alla crisi pandemica. L'investimento di Air India sul nostro aeroporto sarà mirato alla capacità del bacino d'utenza del Nord Italia, intercettando sia la domanda di mercato per i segmenti di viaggio business e turismo che l'ampia presenza della comunità indiana residente”.



Con la ripresa di questi voli, Air India raggiungerà sette città europee con 79 voli settimanali non-stop - 48 per il Regno Unito e 31 per l'Europa continentale. “L'introduzione di questi voli accelererà i nostri piani in sincronia con l'espansione della nostra flotta - aggiunge Nipun Aggarwal, chief commercial officer di Air India -. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti su questa rotta per sperimentare l'esperienza di volo di Air India che cambia in positivo, di cui il calore della grande ospitalità indiana è una pietra miliare".