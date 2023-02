Via all'accordo tra Ita Airways e il Comitato Italiano Paralimpico

13:24

“La partnership siglata con il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, concretizza lo stretto legame di Ita Airways con le comunità italiane, lo sport e l’impegno verso l’inclusione, l’accessibilità alla mobilità e al viaggio aereo”. Così Fabio Lazzerini, a.d. e direttore generale della compagnia ha introdotto oggi il nuovo accordo.

"Questa collaborazione testimoniaha poi aggiunto - l’importanza di fare sistema per garantire il diritto alla mobilità di tutti, e di tutti gli atleti. È un punto di partenza prezioso per le future iniziative di sostenibilità nello sport”. Alla sottoscrizione dell’intesa presenti il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che ha sottolineato: “La collaborazione tra enti pubblici, privati e terzo settore è fondamentale per intercettare e raggiungere in modo capillare i bisogni dei cittadini”.



Tra gli intervenuti anche il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma che ha rimarcato: “Enac è in prima linea per supportare tutti gli attori del sistema trasporto aereo, affinché si facciano promotori di iniziative come questa” .