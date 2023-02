10:30

Mentre si avvicina l’accordo tra azienda e sindacati sugli stipendi dei dipendenti di Ita Airways, spuntano i primi nomi per i futuri vertici della compagnia una volta completata l’operazione di cessione del 40 per cento delle quote a Lufthansa. Al gruppo tedesco, pur detenendo solo una quota di minoranza in questa prima fase, verrebbero infatti affidate sin da subito le redini del comando per avviare in tempi brevi il nuovo corso.

Le anticipazioni

Un passaggio che fa presumere un cambio della guardia al timone della compagnia e in questo contesto i rumors dell’ultima ora, secondo quanto riportato da Repubblica.it, vorrebbero alla carica di amministratore delegato una vecchia conoscenza del mercato italiano, nonché uomo di fiducia del gruppo tedesco, vale a dire Joerg Eberhart (nella foto). Il manager è stato infatti per lungo tempo alla guida della controllata Air Dolomiti e ha ricoperto il ruolo di interfaccia del quartier generale di Francoforte nell’analisi del dossier Alitalia prima e di Ita Airways poi.



Anche sul fronte commerciale emerge un nome per il futuro e in questo caso si tratterebbe dell’italo svizzero Alain Chisari, già responsabile commerciale per un’altra controllata di Lufthansa, la svizzera Edelweiss, oltre che per lungo tempo uomo di Lh a Singapore. In entrambi i casi non si registrano né conferme né smentite con le parti in causa che continuano a mantenere il massimo riserbo sullo sviluppo delle trattative come richiesto dal Ministero delle Finanze.