08:03

Il recupero dei livelli pre-Covid, nuovi investimenti sulla flotta e grande attenzione verso il trade. Questi gli impegni di Cathay Pacific per i prossimi anni, dopo il biennio pandemico, che ha causato l’arresto forzato di buona parte dell’operativo globale del vettore.



Nel nuovo episodio del podcast di TTG Italia ‘Gente di Viaggi’, Daniele Bordogna (nella foto) - Regional Head of Trade Sales, Europe della compagnia aerea - alza il velo sulla tabella di marcia dell'azienda e sugli impegni nel mercato italiano, dopo la recente riattivazione di due frequenze settimanali da Malpensa a Hong Kong.



