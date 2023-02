Ita Airways, prosegue il rinnovamento della flotta: debutto per l'A320neo

11:26

E’ stato il volo Roma-Palermo a segnare il debutto nella flotta di Ita Airways del primo A320neo, intitolato a una delle icone del ciclismo italiano, Francesco Moser. Si tratta di un altro passo della compagnia verso il completo rinnovamento della flotta che entro il 2026 sarà composta per l'80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

“Il nuovo A320neo servirà le rotte del network nazionale e internazionale della compagnia – si legge in una nota - da Roma Fiumicino verso gli aeroporti di Brindisi, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Linate, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Venezia in Italia, e quelli di Parigi Cdg, Madrid e Bruxelles in Europa fino a coprire nella Summer 2023 tutte le destinazioni di breve e medio raggio di Ita Airways”.