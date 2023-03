Lufthansa porta l’esclusività ad alta quota con le ‘Suite Plus’

09:49

Si chiama ‘Suite Plus’ l’ultimo prodotto di alta gamma che Lufthansa introdurrà nella first class dei nuovi A350 che verranno consegnati a partire dal 2024. Una cabina doppia interamente separata dal resto dell’aereo grazie a una porta, con all’interno un ampio tavolo e due sedute che si possono trasformare in un letto matrimoniale.

Le suite fanno parte del programma ‘Lufthansa Allegris’, il nuovo prodotto a lungo raggio della compagnia aerea. Nel processo, la compagnia sta migliorando l'esperienza di viaggio complessiva per i clienti in tutte le classi di viaggio. ‘Allegris’ fa parte della più grande revisione di prodotti e servizi nella storia del Gruppo Lufthansa, con un investimento totale di 2,5 miliardi di euro entro il 2025.



"Ogni ospite ha la propria visione della premium, motivo per cui ci concentriamo sulla massima individualità ed esclusività. La First Class Suite Plus trasmette la sensazione di privacy e individualità simile a una camera d'albergo – solo a 11mila di altitudine", ha spiegato Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines.