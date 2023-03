Emirates: al via l'accordo di interline con Philippines Airlines

13:31

Nuovo accordo di interline per Emirates che aggiunge alla sua rete anche Philippines Airlines. L’intesa cosentirà ai passeggeri di entrambe le compagnie di aumentare le opzioni attraverso i due hub di Dubai e Manila, utilizzando un biglietto unico e un’unica politica sui bagagli.

“In vigore da subito – si legge in una nota congiunta -, l’accordo fornisce ai passeggeri di Emirates l'accesso a 19 destinazioni nazionali nelle Filippine gestite da Philippine Airlines, tra cui Cebu, Cagayan de Oro, Bacolod, Cotabato, Davao, Iloilo, Kalibo e altre ancora, oltre a due mete in Asia via Manila. I passeggeri di Philippine Airlines beneficeranno, inoltre, dell'accesso alla rete globale di Emirates e potranno collegarsi a 21 città, via Dubai, verso destinazioni europee come Londra, Roma, Francoforte, Barcellona, Parigi e il Kuwait, nonché a Jeddah e altre mete in Medio Oriente, Africa e India”.



Con questo accordo Emirates raggiunge quota 120 vettori aerei con i quali ha stretto un’intesa di interline, mentre sono 27 i partner in codeshare.