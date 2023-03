Ethiopian torna a volare sul Pakistan dopo vent'anni di stop

16:20

E’ il Pakistan la 37esima destinazione asiatica del network di Ethiopian Airlines. Il volo tra Addis Abeba e Karachi prenderà il via il prossimo primo maggio. Si tratta di un ritorno dopo quasi vent’anni: l’ultimo volo infatti risale al 2004.

"Siamo entusiasti di tornare a Karachi quasi due decenni dopo l'ultima volta che abbiamo servito la città – ha sottolineato l’amministratore delegato Mesfin Tasew -. Essendo la città più popolosa del Pakistan, Karachi sarà una porta d'accesso fondamentale per il Pakistan e per l'intera regione dell'Asia meridionale. Essendo l'unico volo che collega il Pakistan all'Africa, il servizio previsto per Karachi contribuirà in modo significativo a rafforzare le relazioni diplomatiche ed economiche tra le due regioni”.