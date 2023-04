Air Baltic: estate con 20 nuove destinazioni, tra queste il volo Tampere-Milano

14:37

Ci sarà anche il volo tra Tampere e Milano con due frequenze alla settimana a partire da maggio tra le novità dell’orario estivo di Air Baltic. Il vettore della Lettonia mette in campo l’operativo più grande della propria storia per numero di rotte con 20 nuove destinazioni in totale, la prima delle quali ha preso il via ieri con il decollo del volo da Riga a Istanbul.

"L'apertura di queste 20 nuove destinazioni estive offrirà ai nostri passeggeri ancora più opzioni quando si tratta di un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità – commenta il presidente ceo Martin Gauss -. Continuiamo a impegnarci per le nostre città d'origine nei Paesi Baltici e a migliorare la connettività da e verso la regione. Inoltre, siamo lieti di espandere l'offerta airBaltic per questa stagione estiva sia con nuove aggiunte di rotte che con maggiori frequenze di volo sulle nostre rotte leisure e city break esistenti".



