American cancella due voli sulla Cina per mancanza di domanda

10:25

Semaforo rosso per le due nuove rotte che American Airlines avrebbe dovuto lanciare a ottobre tra gli Stati Uniti e la Cina.

Come riporta simpleflying.com la motivazione è una domanda troppo debole per sostenere i costi operativi dei due collegamenti, il cui lancio era già stato posticipato.



La ripresa dei viaggi tra Usa e Cina prosegue infatti a rilento, nonostante il Paese del Dragone abbia eliminato le restrizioni per gli arrivi dall'estero.



I due voli che non saranno attivati sono quelli che avrebbero dovuto collegare Seattle a Shanghai e Dallas a Pechino.