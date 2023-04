Trenitalia, le proposte leisure pagano gli investimenti: domanda a +15% per Pasqua

16:23

Forte aumento anche per i viaggi in treno in ottica leisure in occasione delle festività di Pasqua e per i prossimi ponti primaverili. Secondo l’analisi di Trenitalia saranno infatti il 15 per cento in più rispetto allo scorso anno i viaggi che verranno effettuati utilizzando Frecce e regionali.

Numerose le novità che le Ferrovie dello Stato hanno messo in campo a partire da questa stagione per favorire questo tipo di spostamenti. Tra questi il ritorno del Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, mentre lungo la costa Adriatica, 2 ulteriori Frecciarossa si aggiungeranno ai 30 già disponibili ogni giorno da e per il nord Italia.



“Tra Milano, Roma e Napoli nelle giornate e nelle fasce orarie a più alta richiesta ci saranno treni Frecciarossa in doppia composizione – si legge in una nota dell’azienda -, ovvero una soluzione che permette di raddoppiare i posti disponibili per i viaggiatori. Incremento di posti anche sulle tratte da Roma per il Sud, nello specifico Puglia e Calabria”. Interventi inoltre sono stati effettuati sull’intermodalità per agevolare la domanda verso località come Matera, Assisi e Perugia.





“Fino al 24 settembre – conclude la nota - sarà inoltre possibile usufruire dei “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria. Si tratta di ventuno collegamenti regionali in più nei fine settimana, dieci il sabato e undici nei giorni festivi, frutto della collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia. Un’offerta raddoppiata rispetto allo scorso anno che consente alla clientela lombarda di raggiungere le riviere liguri di Levante e di Ponente”.