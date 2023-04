easyJet riapre il recruiting per gli aspiranti piloti

09:40

Riparte il piano di recruiting Generation easyJet Pilot Training Programme con il quale la compagnia low cost punta a formate mille nuovi piloti nel prossimo quinquennio, al ritmo di 200 piloti all’anno.

Il progetto viene sviluppato in collaborazione con Cae e fornisce agli aspiranti piloti di linea i più alti standard di formazione per diventare piloti di linea commerciali qualificati in circa due anni. In questa nuova fase i giovani interessati a intraprendere questa carriera verranno reclutati entro dicembre di quest’anno per poi ottenere le licenze necessarie entro il 2026.



Anche in questo caso una forte spinta verrà data per promuovere questo tipo di carriera nel pubblico femminile, in forte crescita tra i piloti ma ancora in decisa minoranza.



Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito http://becomeapilot.easyjet.com/