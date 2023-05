Privatizzazione di Tap: a breve la valutazione, dall'estate la vendita

09:40

Arriva un primo concreto passo avanti nel processo di privatizzazione di Tap Air Portugal. Il Governo del Paese ha infatti dato mandato per l’individuazione di due soggetti indipendenti ai quali affidare una valutazione della compagnia aerea prima di metterla in vendita.

L’obiettivo dell’Esecutivo è di portare a termine questo primo processo antro il prossimo mese di luglio per poi passare alla fase operativa della vendita del vettore già durante l’estate.



Come noto sulla compagnia di bandiera del Portogallo si sono già posati gli occhi di tutti e tre i grandi gruppi del Vecchio Continente, con in testa Lufthansa e Air France-Klm. In seconda fila sembra invece al momento Iag che prima dovrà chiudere l’operazione Air Europa, che al momento appare osteggiata dall’Unione europea.