Stati Uniti: dall’11 maggio stop all’obbligo vaccinale anti-Covid per i viaggiatori

10:00

La Casa Bianca ha deciso: a partire dall’11 maggio, giorno in cui negli Stati Uniti terminerà l’emergenza sanitaria, decadrà anche l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i viaggiatori internazionali e per i dipendenti federali che arriveranno in aereo.

“Oggi - si legge in una nota governativa, come riportato da corriere.it - annunciamo che l’amministrazione porrà fine ai requisiti del vaccino Covid-19 per dipendenti federali, appaltatori federali e viaggiatori internazionali alla fine della giornata dell’11 maggio”. Negli Usa lo stato di emergenza sanitaria era stato dichiarato nel gennaio 2020.