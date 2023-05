Sea Prime: forte crescita del traffico business durante la Milano Design Week

17:29

La Milano Design Week fa decollare la business aviation. Nel mese di aprile, Sea Prime ha registrato una crescita mensile del traffico del 10% a Milano Prime Linate e Malpensa.

Sono stati oltre 980 i movimenti durante la 61esima edizione della manifestazione milanese, che si è svolta dal 17 al 23 aprile.



L’evento ha attirato il numero record di 307.418 visitatori, di cui due terzi internazionali, con oltre 2.000 espositori.



Il picco si è registrato nella giornata di venerdì 21 aprile, con oltre 180 movimenti e 80 aeromobili in scalo notturno.



“Milano Prime - commenta Sea Prime in una nota - conferma il suo ruolo fondamentale, all'interno del sistema aeroportuale milanese, di porta d'accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi di Milano”.