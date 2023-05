Emirates: stop alle carte d’imbarco non digitali all’aeroporto di Dubai

16:55

Sempre più digitale per Emirates che da oggi elimina la quasi totalità delle carte d’imbarco cartacea a favore di quella elettronica per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Dubai.

“I passeggeri che effettueranno il check-in al Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai – spiega la compagnia in una nota - riceveranno la carta d'imbarco digitale via e-mail o sms e potranno caricarla nel loro Apple Wallet o Google Wallet, o recuperarla sull'app di Emirates. Anche la ricevuta del bagaglio registrato verrà inviata via e-mail direttamente ai passeggeri o sarà disponibile nell’app della compagnia”.



Alcune tipologia di passeggeri potranno comunque richiedere la stampa di una carta d'imbarco cartacea, ad esempio quando viaggiano con neonati, minori non accompagnati, passeggeri che necessitano di assistenza speciale, passeggeri con voli in coincidenza con altre compagnie aeree e tutti i passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti.