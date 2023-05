14:16

“Oggi per Ita Airways ci saranno delle novità”. Rompe il silenzio il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, confermando indirettamente quanto ormai atteso da tutti, ovvero la firma dell’accordo con Lufthansa per la cessione del 40 per cento della compagnia al termine di una lunga trattativa. E che l’ora x stia ormai per scattare lo sancisce anche l’arrivo del ceo del Gruppo tedesco Carsten Spohr, approdato questa mattina nella Capitale per recarsi nella sede del Mef per le formalità di rito.

L’operazione Lufthansa-Ita, secondo quanto anticipato da Repubblica, sembra quindi ormai scontata e maggiori dettagli verranno forniti più tardi nel corso della giornata, quando Giorgetti e Spohr effettueranno una conferenza stampa congiunta, in cui verranno illustrati i termini dell’accordo, ma anche le prospettive di questa intesa, destinata a segnare una pietra miliare nella storia dell’aviazione italiana e a determinare uno scossone negli equilibri del trasporto aereo del Vecchio Continente.