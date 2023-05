British Airways cancella decine di voli su Heathrow: problemi informatici

09:49

Problemi ai sistemi informatici di British Airways sarebbero all’origine della cancellazione di decine di voli diretti o in arrivo all'aeroporto londinese di Heathrow.

Ieri, come riporta Adnkronos, i voli in partenza cancellati sono stati più di 50 e oltre 20 quelli in arrivo. "E' stato difficile risolvere il problema", ha ammesso la compagnia. Il sistema è tornato a funzionare alle 23.30 di ieri, ma "potrebbero esserci ancora problemi intermittenti".



Come riporta TTGMedia, un portavoce di British Airways ha affermato che i clienti interessati sono stati contattati e che sono state offerte loro altre opzioni, tra cui un rimborso o una nuova prenotazione per un volo alternativo con British o un altro vettore.

In una dichiarazione, l’aeroporto di Heathrow ha consigliato ai passeggeri in partenza di contattare British o il proprio agente di viaggi.