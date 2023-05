Heathrow, attese nuove agitazioni del personale

16:43

Nuovi scioperi in arrivo a Heathrow dopo che il personale di sicurezza dello scalo londinese ha votato a favore delle agitazioni.

Come riporta TTG Media, circa 600 altri addetti alla sicurezza, impiegati da Heathrow al Terminal 3, hanno espresso un voto favorevole nell’85% dei casi.

I dipendenti si uniranno ai 1.400 colleghi impiegati al Terminal 5 di Heathrow e all'interno della sicurezza del campus in aeroporto, che lo scorso 25 maggio hanno intrapreso il primo di tre giorni di azione.

Il segretario generale di Unite, Sharon Graham, ha affermato che il divario tra la posizione di Heathrow e quella dei membri di Unite si sta allargando, avvertendo che la disputa porterà "inevitabilmente" a interruzioni, ritardi e cancellazioni quest'estate.



"È giunto il momento di tornare al tavolo dei negoziati e affrontare questo problema prima che si verifichi un'ulteriore escalation - ha affermato Graham -. Lo sciopero è destinato a intensificarsi per tutta l'estate e Unite non lascerà nulla di intentato a sostegno dei lavoratori coinvolti nella disputa".

Il sindacato afferma che lo stipendio dei lavoratori di Heathrow è diminuito di quasi un quarto in termini reali dal 2017 e Unite è pronto ad annunciare ulteriori azioni di sciopero "nei prossimi giorni".