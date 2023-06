easyJet vola a Edimburgo da Catania

19:30

È decollato venerdì 2 giugno il primo volo easyJet tra Catania ed Edimburgo. Il nuovo collegamento, disponibile per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali - ogni lunedì e venerdì - porta così a quota 17 le mete servite dal vettore dalla città siciliana.

"Con il volo EZY3276 di venerdì abbiamo finalmente dato il via al nuovo collegamento estivo tra Catania ed Edimburgo – ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Dall'inizio delle operazioni dall'aeroporto di Catania abbiamo già trasportato quasi 12 milioni di passeggeri e con il lancio di questa rotta inedita intendiamo rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento per la Sicilia, aumentando il numero di destinazioni raggiungibili dai nostri passeggeri siciliani, ma anche contribuendo allo sviluppo turistico dell'isola".



"Il nuovo collegamento è l'ennesima conferma del ruolo centrale del nostro aeroporto, anche per quanto riguarda i collegamenti con il nord Europa. La Scozia, meta ambita e molto richiesta, rappresenta una destinazione ricca di suggestioni per viaggiatori amanti della storia e della cultura, ma anche della natura. Inoltre, la nuova rotta permetterà ad ancora più turisti di raggiungere facilmente la Sicilia. Ringraziamo pertanto easyJet per il costante impegno nel supportare la nostra crescita”, ha aggiunto l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi.